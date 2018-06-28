SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DenizBank'ın 550 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret'in 8 milyon 800 bin lira, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 39 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, DenizBank'ın 550 milyon lira, Tam Faktoring'in 160 milyon lira, Çağdaş Faktoring'in 130 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 100 milyon lira, Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret'in 75 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (7) No’lu Emek Varlık Finansman Fonu'nun 600 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

Alternatif Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik'e 27 bin 47 lira para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Klas FX tarafından gerçekleştirilen izinsiz sermaye piyasası faaliyeti eylemlerine iştirak edilmesi sebebiyle 1 kişi hakkında suç duyurusunun yapılmasını kararlaştırdı.