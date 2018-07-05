SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Beyaz Filo Oto Kiralama'nın 54 milyon 375 bin lira, Trakya Cam Sanayii'nin 120 milyon lira, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret'in 106 milyon 999 bin 237,5 lira, Vakıf Finansal Kiralama'nın 31 milyon lira, Vakıf Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığının 7 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye arttırımı başvurusunu, Eko Faktoring'in 103 milyon lira, Deniz Faktoring'in 334 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 435 milyon lira, Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 425 milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler'in 95 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in 889 milyon lira ve CCN Mersin Sağlık'ın 350 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

-Suç duyuruları ve idari para cezaları

SPK, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na 27 bin 47 lira, EGC Ticari Yatırımlar'a 74 bin 16 lira, Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşletmeciliği pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 2 milyon 884 bin 239,84 lira, 1 kişiye 279 bin 429,23 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 3 kişi hakkında suç duyuruları ve suç ihbarının yapılmasını kararlaştırdı. 27 Eylül 2017- 8 Ocak 2018 döneminde Beyaz Filo Oto Kiralama pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 6 kişi hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren kurul söz konusu söz konusu kişiler hakkında 2 yıl geçici işlem yasağı uygulanmasına, bu kişilerin 5'i hakkında kurulun 8 Ocak 2018 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, işlem yasaklı olarak kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilmesine karar verdi.

SPK ayrıca İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 27 Mart 2018-29 Haziran 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 2 kişi hakkında 6 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere, borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.







