Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Nijerya Trabzon teknoloji ekonomi Turkey
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 200 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri'nin...

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 200 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri'nin 1 milyon 50 bin TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 200 milyon lira, Nurol Holding'in 500 milyon lira, Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret'in 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, AktifBank Sukuk Varlık Kiralama'nın 100 milyon lira tutarındaki yönetime dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Müflis Asya Katılım Bankası'na 112 bin 35 lira, Verim Menkul Değerlere toplam 345 bin 736 lira para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) pay piyasasında 29 Haziran 2018-16 Temmuz 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 1 kişiye 26 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SPK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5