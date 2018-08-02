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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 800 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın...

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 800 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 800 milyon lira, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret'in 750 milyon lira, Alternatif Finansal Kiralama'nın 505 milyon 228 bin lira, ING Faktoring'in 260 milyon lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret AŞ (UTPYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu bir kişiye 26 bin 49 lira para cezası uygulanmasına karar veren SPK, 3markets53.com, adminmarkets5.com, anadoluforex3.com, galafx6.com, lp.galafx6.com, galafxtr.com, karkapital3.com, klasfx16.com, liberalfx1.com, limitforex7.com, fbs-turkiye.com, tr-fx.com, t360-tr.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını da kararlaştırdı.


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