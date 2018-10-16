SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Parsan Makine Parçaları Sanayii AŞ pay piyasasında 27 Ağustos-12 Ekim 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 2 kişi hakkında 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı getirilmesine karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Parsan Makine Parçaları Sanayii AŞ pay piyasasında 27 Ağustos-12 Ekim 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun birinci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 2 kişi hakkında 17 Ekim 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı.