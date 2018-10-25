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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye İş Bankası'nın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul Avrupa Yatırım Holding'in 10 milyon lira, Garanti Yatırım Ortaklığı'nın...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye İş Bankası'nın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Avrupa Yatırım Holding'in 10 milyon lira, Garanti Yatırım Ortaklığı'nın 1,5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın 32 milyon lira, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları'nın 400 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Finansal Kiralama'nın 2,5 milyar lira, Şekerbank'ın 1,5 milyar lira, Türkiye İş Bankası'nın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, İş Yatırım Menkul Değerler'in 200 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, Akın Tekstil pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 30 bin 961 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Euro Yatırım Holding nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen klasfx17.com, 4markets53.com, adminmarkets6.com, adminmarketsgiris.com, anadoluforex4.com, galafx7.com, lp.galafx7.com, galayatirim.com, liberalfxtr.com, liberalfx2.com, karkapital4.com, limitforex8.com, fbs-landing.com, turkiye-fbs.com, trendfx1.com adlı internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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