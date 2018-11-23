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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Finansal Kiralamanın 3 milyar 260 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul İş Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar 260 milyon...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Finansal Kiralamanın 3 milyar 260 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul İş Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar 260 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Deutsche Bank AG'nin 225 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantı, sertifikası ve senedi ihracı başvurusunu, Halk Varlık
Kiralamanın 1,5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Varlık Finansmanı Fonunun 3 milyar 250 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Euro Trend Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 282 bin 318,92 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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