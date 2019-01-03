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SPK haftalık bülteni

- SPK 2019 yılı için, kurulun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarların belirlendiğini kaydetti - Kurul, Karel Elektronik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Namık Atalay, İbrahim Yücel ve Halil Yücel'e toplam 3 milyon 428 bin 730,84 lira idari para cezası uyguladı

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2019 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarları belirledi.

SPK'nın haftalık bülteninde, 2019 yılı için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve kurulun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarların belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından tazmin kararı çerçevesinde yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutarı 143 bin 604 liradan 177 bin 681 liraya çıkarılırken, idari para cezaları, hak sahiplerine yapılabilecek azami ödeme tutarı gibi birçok maddi unsurun tutarları yeniden belirlendi.

Kurul ayrıca yeniden değerleme kapsamında portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesini de 2 milyon 400 bin lira olarak belirledi.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin 158 milyon 992 bin 951 lira bedelli, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 43 milyon 100 bin lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul eden SPK, Fibabanka'nın 2 milyar 350 milyon lira, İş Yatırım'ın 1 milyar 800 milyon lira, Tüpraş'ın 1 milyar lira ve Tacirler Yatırım'ın 350 milyon lira tutarlı borçlanma aracı ihracı başvurusunu da onayladı.

SPK, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Namık Atalay, İbrahim Yücel ve Halil Yücel'e toplam 3 milyon 428 bin 730,84 lira, ayrıca farklı eylemlerden dolayı 4 gerçek kişiye de toplam 161 bin 487 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


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