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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu, Metro Avrasya Investment Georgia AŞ, Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Galip Öztürk'ün mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının bugün itibarıyla 6 ay boyunca borsada...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu, Metro Avrasya Investment Georgia AŞ, Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Galip Öztürk'ün mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının bugün itibarıyla 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Albaraka Türk Katılım Bankası pay piyasasında 6 Şubat 2019-11 Şubat 2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia AŞ, Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Galip Öztürk'ün mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının bugün itibarıyla 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesini kararlaştırdı.

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