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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akbank'ın 7 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret'in...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akbank'ın 7 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret'in 29 milyon 645 bin 48 lira, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret'in 200 milyon lira, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret'in 196 milyon lira, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret'in 60 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankasının 600 milyon lira, İş Faktoring'in 596 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim'in 400 milyon lira, Akbank'ın 7 milyar 500 milyon lira, Koç Holding'in 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Nurol Varlık Kiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, Mega Polietilen Köpük Sanayi AŞ (MEGAP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 175 bin 520, 74 lira, Çemaş Döküm Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda da 2 kişiye toplam 7 milyon 490 bin 239,08 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


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