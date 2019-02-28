SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 900 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul İş Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 900 milyon lira, İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaretin 60 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Özderici ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özderici hakkında yapılan inceleme sonucunda Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici'ye toplam 61 bin 922 lira idari para cezası uygulanmasını karara bağladı.

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Esra Eyerci ve Fırat Karataş hakkında, Pergamon Status Dış Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Hüseyin Aktar, Erkan Atıcı ve İsmail Maho hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran Kurul, Esra Eyerci ve Fırat Karataş hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, Hüseyin Aktar, Erkan Atıcı ve İsmail Maho hakkında da Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.