Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya moda istanbul ithalat
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Polisan Holding'in 388 milyon 500 bin lira tutarındaki...

SPK haftalık bülteni
banner17

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Polisan Holding'in 388 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret'in 400 milyon lira, Halk Yatırım Menkul Değerler'in 372 milyon lira, Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira, Palmet Enerji'nin 150 milyon lira, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın 500 milyon lira ve Şeker Faktoring'in 234 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu kabul edildi.

SPK ayrıca, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (INTEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 2 kişiye toplam 55 bin 696,14 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SPK Haftalık Bülteni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5