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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Smartiks Yazılım'ın pay başına 2,42 liradan halka arzına onay verdi. SPK haftalık bültenine göre, kurul Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret'in 10 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Smartiks Yazılım'ın pay başına 2,42 liradan halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret'in 10 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Sasa Polyester Sanayi'nin 225 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Şeker Finansal Kiralamanın 260 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 1 milyar 150 milyon lira, Akbank'ın 30 milyar lira, Burgan Bank'ın 3 milyar lira, Doğuş Holding'in 500 milyon lira, Garanti BBVA'nın 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Smartiks Yazılım'ın pay başına 2,42 liradan halka arzına onay verdi.

Kurul ayrıca Elma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'a 61 bin 922 lira, ALB Menkul Değerler'e 26 bin 49 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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