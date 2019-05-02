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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CEO Event Medya'nın pay başına 4,80 liradan halka arzını onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul CEO Event Medya'nın pay başına 4,80 liradan halka arzını, Lider Faktoring'in 100...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CEO Event Medya'nın pay başına 4,80 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul CEO Event Medya'nın pay başına 4,80 liradan halka arzını, Lider Faktoring'in 100 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerler'in 2,5 milyar lira, Ak Faktoring'in 76,5 milyon lira, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın 1,5 milyar lira, İstanbul Faktoring'in 10 milyon lira, Hayat Varlık Yönetim'in 200 milyon lira, Türk Ekonomi Bankası'nın 60 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Atlantis Yatırım Holding'e 27 bin 47 lira, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 4 kişiye toplam 177 bin 441 lira para cezası uygulanmasını karar verdi. Kurul ayrıca SPK'dan izin almaksızın yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunması nedeniyle 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştırdı.


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