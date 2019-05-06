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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.SPK haftalık bültenine göre,...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 26 Nisan 2019-3 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 7 Mayıs 2019 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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