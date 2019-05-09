SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankasının 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Tat Gıda Sanayi'nin 150 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 600 milyon lira, Ak Finansal Kiralamanın 1 milyar 350 milyon lira, Türkiye İş Bankasının 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yüzde 24 oranındaki paylarının Ziraat Finansal Kiralama AŞ’den Ziraat Katılım Bankası AŞ’ye devrine izin verilmesi başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verdi.

“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in “6.8. TEFDP” maddesinin başlığının “6.8. TEFAS” olarak değiştirilmesini kararlaştıran SPK, söz konusu maddenin iki bendinin de değiştirilmesini kararlaştırdı.

Maddenin değiştirilen bentlerine göre, "Özel fon, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, garantili fon ve koruma amaçlı fonların katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmeyecek. Para piyasası fonları, para piyasası katılım fonları, kısa vadeli tahvil ve bono fonları, kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonları ile serbest fonların (farklı para birimleri üzerinden alınıp satılan pay grupları ayrı ayrı olmak üzere) katılma payları ise ancak kurucunun talebi olması halinde Platform kapsamına alınabilecek. Serbest fonların katılma payları Platform kapsamında da sadece nitelikli yatırımcılara satılabilecek."

Kurul ayrıca serbest fonların katılma paylarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmesine ilişkin uygulamanın İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ tarafından konuyla ilgili olarak yapılacak duyuru ile başlamasına karar verdi.