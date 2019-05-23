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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ekonomi Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul Alternatifbank'ın 2 milyar lira, Hayat Varlık Yönetimin 200...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ekonomi Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Alternatifbank'ın 2 milyar lira, Hayat Varlık Yönetimin 200 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 413 milyon lira, Garanti Faktoringin 590 milyon lira, LDR Turizmin 60 milyon lira, Phillip Capital Menkul Değerler'in 100 milyon lira, Türk Ekonomi Bankasının 15 milyar lira, Gedik Yatırım Menkul Değerlerin 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Sigorta'nın 69 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralamanın 600 milyon lira tutarındaki alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Escort Teknoloji Yatırım ile ilgili yapılan inceleme sonucunda 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK ayrıca bir kişinin gayrimenkul değerleme lisansının iptal edilmesini kararlaştırdı.


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