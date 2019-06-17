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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İhlas Gazetecilik pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına karar...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İhlas Gazetecilik pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul İhlas Gazetecilik pay piyasasında 31 Mayıs 2019-13 Haziran 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinden başlamak başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İhlas Gazetecilik pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, 5 kişi hakkında 18 Haziran 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına hükmetti.

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