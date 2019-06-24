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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.SPK...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında 27 Mayıs 2019-20 Haziran 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 25 Haziran 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını ve 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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