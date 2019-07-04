Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda Trabzon dünya mersin
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar
Manisa'da bağlar beyaza büründü
Bağlar beyaza büründü!
TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festivali'nde
TÜVTÜRK festivalde!
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 3 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 114 milyon lira tutarındaki...

SPK haftalık bülteni
banner17

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 3 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 114 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, İş Finansal Kiralama'nın 4 milyar 560 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring'in 773 milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler'in 71 milyon 985 bin 403 lira, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi'nin 500 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 258 milyon lira, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar lira, VakıfBank'ın 3 milyar lira ve Türk Ekonomi Bankası'nın 100 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Garanti Faktöring, pay piyasasında 1 Şubat 2019 - 20 Mart 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 333 bin 684,52 lira para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Latek Holding pay piyasasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını ve söz konusu kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

SPK ayrıca Denizbank sermayesinin yüzde 99,85’ine tekabül eden hisselerin Emirates NBD Bank PJSC’ye devri işlemleri kapsamında Deniz Portföy Yönetimi ile Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın ortaklık yapılarında dolaylı olarak oluşacak değişikliğe onay verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler'in ortaklık yapısında dolaylı olarak oluşacak değişiklik kurulun kayıtlarına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SPK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5