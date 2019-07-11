SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen Holding'in 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Güneş Sigorta'nın 270 milyon lira, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin 74 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Fonet Bilgi Teknolojilerinin 22 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Şekerbank'ın 500 milyon lira, Doruk Faktoring'in 120 milyon lira, Akfen Holding'in 600 milyon lira, Destek Faktoring'in 120 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi ile ilgili olarak yapılan incelem sonucunda 2 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen https://klasfx23.com, https://asforex4.com, https://www.adminmarkets12.com, https://www.adminmarketsgiris5.com, https://2galafx.com, https://karkapital9.com, https://www.limitmarkets4.com, https://www.trendfx6.com, https://www.trendfx7.com, http://fxoro8.com, https://www.lordfx7.com, https://uzmanfx5.net, https://trinvests360.com, https://liberalfx6.com, http://www.hizlifx3.net, https://www.hizlifx1.com, https://gannmarkets1.com, https://www.tradeoro1.com, https://fbs-turk.trade, https://www.mostacapital1.com, https://www.highfx.com, https://www.olivemarkets.com isimli internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.