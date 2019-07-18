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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Migros Ticaret'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul BİM Birleşik Mağazalar'ın 330 milyon 600 bin lira tutarındaki...

SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Migros Ticaret'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul BİM Birleşik Mağazalar'ın 330 milyon 600 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Destek Varlık Yönetim'in 17 milyon lira, Migros Ticaret'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık kiralamanın 150 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın diğer menkul kıymetler ve kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere türev araçlarda işlem aracılığı ve halka arza aracılık faaliyet izni alma talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 984 bin 357,64 lira, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 81 bin 141 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, "Twitter" adlı sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımların izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamına girmesi nedeniyle 2 kişi hakkında, Sönmez Pamuklu Sanayii pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 1 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,"https://experfx.com" ve "https://troyforex.com" adlı internet sitelerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak söz konusu internet siteleri ile 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Sönmez Pamuklu Sanayii pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 3 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

SPK, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100'üne sahip olduğu Beymen Mağazacılık'ı devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.



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