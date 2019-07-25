SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret'in pay başına 5,80 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret'in pay başına 5,80 liradan halka arzını, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret'in 4 milyon 667 bin 161 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ak Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 50 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 1 milyar lira, Anadolubank'ın 600 milyon lira, Çağdaş Faktoring'in 180 milyon lira, Başkent Elektrik Dağıtım'ın 1 milyar lira ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 600 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Şeker Yatırım Menkul Değerler'e 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin esas sözleşmesinin; 6 ve 7'inci maddelerine ilişkin tadil tasarılarını şirket talebi doğrultusunda uygun gördü.

