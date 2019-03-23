SPK, JP Morgan'ın raporuyla ilgili inceleme başlattı - Sermaye Piyasası Kurulu: - "JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde inceleme başlatılmıştır"

23 Mart 2019 Cumartesi 20:43