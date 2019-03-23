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SPK, JP Morgan'ın raporuyla ilgili inceleme başlattı

- Sermaye Piyasası Kurulu: - "JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde inceleme başlatılmıştır"

SPK, JP Morgan'ın raporuyla ilgili inceleme başlattı
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), JP Morgan'ın yayımladığı raporun başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattı.

SPK yaptığı yazılı açıklama ile JP Morgan'ın yayımladığı raporun, yanıltıcı içerikleri nedeniyle, hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığı şikayetleri üzerine inceleme başlattığını duyurdu.

SPK açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"22.03.2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
JP MorganSPK
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