SPK, VİDMK ihraçlarında 31 Aralık 2019'a kadar ücret almayacak

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) ihraçlarında 31 Aralık 2019'a kadar ücret alınmayacağını bildirdi.

Taşkesenlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kalkınmasının finansmanında önemli bir yer tutması gereken sermaye piyasalarını daha da geliştirmek, gelişmiş ülke piyasalarında başarıyla kullanılan bazı finansal araçları Türkiye'de de kullanabilmek için gerekli düzenleme değişikliklerinin yapılmasına yönelik çalışmaları göreve geldikleri günden bugüne sürdürdüklerini belirtti.

Bu çerçevede, "Pay Alım Teklif Tebliği"ne yönelik olarak daha fazla kaynak girişine ihtiyacı olan ancak hisse senedi piyasa fiyatı nominal değerinin altında olduğu için bedelli sermaye artırımlarında sorun yaşayan şirketlere kaynak sağlamayı hedefleyen bir değişiklik taslağını yayımladıklarını ve paydaşların görüşüne açtıklarını aktaran Taşkesenlioğlu, "Umuyorum ki, piyasamızdaki tüm kesimlerden bu taslağa yönelik görüşler gelecek ve taslak çalışmamız eksi ve artı yönleriyle değerlendirilecektir. Gelen görüşler çerçevesinde kısa zamanda bu değişikliği hayata geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taşkesenlioğlu, diğer yandan uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan "menkul kıymetleştirme" işlemlerine VİDMK'ye yönelik düzenlemeleriin imkan sağlamakta olduğunu vurguladı.

Sektörden gelen talepleri de dikkate alarak bu alanda finans sisteminin nasıl daha etkin olabileceğine, reel sektöre kaynak aktarılması anlamında neler yapabileceğine ilişkin çalışmalarımızı tamamladıklarını dile getiren Taşkesenlioğlu, ilgili düzenleme değişikliklerinin 11 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.



Bu değişiklikler ile finansal kuruluşların likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirmek suretiyle sermaye piyasalarından fon sağlayabilme imkanlarının kolaylaşacağını belirten Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu araçlar, arkasında dayanak varlık bulunması nedeniyle yatırımcılarımıza ek koruma sağlarken, şirketlerimiz açısından da borçlanma maliyetlerini düşürme imkanı sağlamaktadır. Bu çerçevede, Resmi Gazete'de yayımlanan bu iki Tebliğ değişikliğimizle VİDMK ihraçlarına dayanak teşkil edebilecek varlık türlerinin çeşitlendirilmesini teminen, teminatlı menkul kıymetlerin de dâhil olduğu geniş bir araç setini dayanak varlık olarak kabul edilebilir hale getirdik. Ayrıca, bu piyasanın gelişmesini ve şirketlerimizin konvansiyonel borçlanma araçları (tahvil/bono) yerine dayanak varlık ile kuvvetlendirilmiş ürünlerle borçlanmasını teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak bu tür ihraçlarından kurul ücreti alınmamasını uygun gördük. Bu kapsamda, finansal sistemimizin bütün taraflarını, bu Tebliğ değişiklikleri kapsamında Kurulumuzun sağladığı yeni imkanlardan yararlanmaya ve sermaye piyasalarımızı daha etkin biçimde kullanmaya davet ediyorum."





