Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin Trabzon reklam dünya
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı

SPK'dan borsaların yönetim kurulu üyeliği şartlarında düzenleme

- SPK'nın, Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

SPK'dan borsaların yönetim kurulu üyeliği şartlarında düzenleme
banner17

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsalar ve piyasa işletici ortaklıklarına, yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin sermaye piyasalarında mesleki deneyime sahip olması şartı getirdi.

SPK'nın, Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, yönetmeliğin borsalar ve piyasa işletici ortaklıkların yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken eğitim ve deneyimlerini belirleyen ilgili maddeye, "Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin on yıllık sermaye piyasaları mesleki deneyimine sahip olması gerekir." ifadesi eklendi.

Yapılan değişiklikle yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrası şöyle oldu:

"Yönetim kurulu üyelerinin yükseköğretim kurumlarının dört yıllık bölümlerinden mezun tercihen işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve yükseköğrenim sonrası en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları zorunludur. Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin on yıllık sermaye piyasaları mesleki deneyimine sahip olması gerekir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SPK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5