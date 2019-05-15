SPK'dan emeklilik yatırım fonları yönetmeliğinde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte değişikliğe gitti.

SPK'nın Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte, emeklilik yatırım fonları portföy yönetimine ilişkin esasların belirlendiği bölümde yer alan maddelerden biri değiştirildi.

İlgili maddedeki değişiklik kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, fonların performansının değerlendirilmesi ile bu değerlendirmeler sonucunda portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik ve tedbire ilişkin usul ve esasları belirlemeye SPK yetkili kılındı.

Söz konusu madde, 13 Mart 2013'te yayımlanan yönetmelikte, "Kurul, yıllık net getirisi ait olduğu fon grubunun yıllık ortalama net getirisinin altında kalan fonların yönetiminin belirlenecek kriterler çerçevesinde başka portföy yönetim şirketlerine devrini talep edebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir." şeklinde yer alıyordu.







