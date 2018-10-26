SPK'dan lisanslama ve sicil tutma tebliğinde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), sermaye piyasasında faaliyette bulunanlar için lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin tebliğinde yapılan değişiklikle yatırım kuruluşları yardımcı personeli ek geçiş süresi durumuna ilişkin düzenlemeye gidildi.

SPK'nın, "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapılmasına dair yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğde, yatırım kuruluşları yardımcı personeli ek geçiş süresi durumuna ilişkin düzenlemeye gidilerek, geçici bir madde eklendi.

Eklenen madde şöyle:

"Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduran ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanlar en fazla 31 Ocak 2020'ye kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilir."