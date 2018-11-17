SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Durumlar Tebliği’nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası şöyle değiştirildi:

"Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 33, yüzde 50, yüzde 67 veya yüzde 95’ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama MKK tarafından yapılır. Birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak bu fıkrada belirtilen oranlara ulaşılması veya oranların altına düşülmesi halinde açıklama yükümlülüğü ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişiye aittir."

Aynı Tebliğin 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrasında da önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişikliklerin sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulacağı şeklinde değiştirildi.

Hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürüttüğü Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.