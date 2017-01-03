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Spor tesislerine 540 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016 yılı içinde tesis yatırımlarına ayrılan 472 milyon liralık başlangıç ödeneğini, yıl içinde eklenen ödeneklerle 540 milyon 531 bin liraya yükseltti.

Spor tesislerine 540 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016 yılı içinde tesis yatırımlarına ayırdığı bütçe, 540 milyon 531 bin liraya ulaştı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, 2016 yılı spor tesisleri için 472 milyon liralık başlangıç ödeneği çıkaran bakanlık, yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte yatırım bütçesini 540 milyon 531 bin liraya yükseltti.

2016 yılı içinde yapımına başlanan projelerin bir çoğunda sona yaklaşılırken, bakanlık, yüzme havuzu, futbol sahası, gençlik merkezi, spor salonu, atletizm pisti, stat ve diğer spor tesisleri olmak üzere toplam bin 130 adet projenin yapımına devam ediyor.

Yapılması planlanan 72 adet havuzun yüzde 37'si tamamlanırken, 329 adet futbol sahasından ise 296'sı bitirildi. Tesisleşme atağı içinde yer alan 259 adet gençlik merkezinden 141'ini tamamlayan bakanlık, 284 adet spor salonunun 183'ünü, 30 adet atletizm pistinden ise 18 tanesini hazır hale getirdi.

-Stadyumlarda büyük hamle


Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve belediyelerle yapılan protokoller kapsamında statların yapımını da sürdürüyor.

30 yeni stat hedefiyle yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyon, Antalya, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Sivas ve Trabzon kentlerinde statları tamamladı. Ayrıca, 14 adet stadın inşa çalışmaları sürerken, 7 stadın ise proje ve ihale çalışmalarında da ilerleme kaydedildi.

Bakanlık, yapılması planlanan 126 adet spor tesisinin yüzde 74'ünde sona gelirken, toplamda bin 130 adet proje yürütüyor.

Bin 130 projenin 757 tanesini tamamlayan, 190 tanesinin de yapımını sürdüren bakanlık, 183 adet projenin de ihale aşamaları için çalışıyor.

-Mahalle tipi spor tesisleri


Bakanlık, mahalle tipi spor tesisi yapımında da önemli adımlar attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla Türkiye'nin dört bir yanında yapımı devam eden mahalle tipi spor tesislerinin, gençlerle buluşturulması noktasında atılımlar sürdürülüyor.

2014-2016 yıllarında 549'u futbol, 303'ü basketbol ve voleybol olmak üzere 852 mahalle tipi spor tesisini gençlerle buluşturan bakanlık, 556 tesisin bitirilmesi için de çaba sarf ediyor.

-TAF Başkanı Çintimar: Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum


Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı tesislerin, hem branşların yayılması hem de halkın spora yönelmesinde önemli bir etken olacağını söyledi.

Tamamlanan ve yapımı devam eden tüm atletizm pistlerini gördüğünü belirten Çintimar, "Tüm sahaların uluslararası organizasyonlara uygun yapılması ayrıca önem taşıyor." dedi.

Yapımı tamamlanan ve kullanıma açılan pistlerde uluslararası organizasyonlar yapmayı istediklerini dile getiren Çintimar, "Bursa'da sökülüp yeniden yapılan piste uluslararası bir organizasyon verdik. Trabzon'da da güzel bir pist olacak, orada da yine uluslararası bir şampiyona yapacağız. Spor alanları arttıkça, halkımızın spora sevgisi, ilgisi de doğru orantılı olarak artacaktır. Böylesine güzel tesisler kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu ise 2016 yılında yüzme branşı tesisleşme anlamında belkide en şanslı branş olduğunu dile getirerek, "Bu havuzlardan ülkemizin hasret kaldığı yüzücülerimizin yetişeceğine inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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