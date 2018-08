Spor yapmıyoruz ama spor giyiniyoruz

SPOR son yılların yükselen trendi oldu. Spor yapmak kendine iyi bakmanın ve modern bir görünüme sahip olmanın alametifarikalarından birisi olarak kabul edilmeye başlandı. Tabii hemen işin içine moda da girdi. Spor yaparken şık ve havalı görünme, en az sağlıklı ve dinç bir bedene sahip olmak kadar önemli hale geldi, hatta bazen ondan bile önemli… Böylece son yıllarda spor kıyafetleri pazarı büyük bir hızla büyüdü. Yıllardır yabancı markaların egemenliğinde olan pazarın çekiciliği yerli markaların da bula alana girmesine vesile oldu.

Markaların çıkardıkları spor koleksiyonları, artık sadece spor salonlarının değil, günlük hayatın da vazgeçilmez birer parçası. Türkiye hazır giyim piyasasına damga vuran LC Waikiki, Koton, DeFacto gibi yerli firmalar bu pazara çok iddialı bir şekilde giriş yaptılar. Daha önce bu kategoride yer almayan H&M gibi uluslararası hazır giyimciler de iddialı koleksiyonlarla ortaya çaktılar. Ulaşılabilir fiyatlarla hemen her markada bulunan spor koleksiyonları, yıldan yıla renk ve ürün seçeneklerini çeşitlendiriyor. Araştırma şirketi Ipsos’un spor hazır giyim markaları konusunda yaptığı bir Pazar araştırmasına göre, 2017’de aktif spor segmenti yüzde 29 büyüme kaydederken, bu oranın giderek artacağı öngörülüyor. Bu hafta spor hazır gişim pazarının önde gelen firmalarını mercek altına aldık…





KOTON

2018 hedefi 25 milyon TL



Koton Sport, 2015 yılından bu yana mağazalarında spor kategorisini tüketici ile buluşturuyor. Müşterilerini her kategoride ulaşılabilir modayla buluşturmayı amaçlayan firma, altı sezondur kadın ve erkek spor koleksiyonları hazırlıyor. Koton Sport Marka Müdürü Nil Okçuoğlu, spor kategorisinde neden yer aldıklarını şu sözlerle açıklıyor:

“Ebru Şallı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle sayesinde her sezon kadınların spor yaparken taşımak istedikleri stilleri ön plana çıkarıyoruz. Bu kapsamda Ebru Şallı’nın da stilini yansıtan, onun ‘Sporda nasıl rahat olunur’ yönlendirmelerinden yola çıkarak hazırlanan tasarımlar sunuyoruz.”

2017’de spor koleksiyonundan yaklaşık 18 milyon TL ciro elden eden firmanın 2018 hedefi ise 25 milyon TL. Toplam ciro içerisinde spor kategorisi yüzde 1’lik bir pay oluşturuyor. Türkiye’de spor endüstrinin pazar payının her yıl arttığını dile getiren Okçuoğlu, trendlerin sportif çizgilere yönelmesi ve insanların spor konusunda daha bilinçli hale gelmesiyle yeni markaların piyasaya çıktığını söylüyor. Okçuoğlu, 2018’in spor modası hakkında ise şunları söylüyor:

“Spor ve sezon modası birbiriyle paralellik gösteriyor. Bu yıl sezonun trendlerini harmanlandığımız 350 parçadan oluşan bir spor koleksiyon sunduk. Ürünlerin fiyatları 19.99 ile 109.99 TL arasında değişiyor.”



Defacto, ilk spor koleksiyonunu 2015 kış sezonunda tüketiciyle buluşturdu. “One stop shop vizyonumuzla müşterilerimizin her türlü giyim ihtiyacını tek bir noktadan karşılamak için spor pazarına giriş yaptık” diyen DeFacto Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Maria Comfort, firmanın spor koleksiyonu hakkında ise şunları söylüyor:“Toplam ciromuz içerisinde en hızlı büyüyen ürün gruplarından biri de spor kategorisi. Firmamızın dinamik ve enerjik ruhunu yansıtması sebebiyle, tüketici ile ortak bir alanda buluşmak istedik ve spor kategorisini mağazalarımızda satışa sunduk. Bu alandaki en önemli oyuncu olmak istiyoruz.”Üniversite öğrencileri ve 30 yaşına kadar olan erkeklerin spor salonu kullanım oranının hızla arttığını söyleyen Comfort, kentsel dönüşümle birlikte siteler içerisinde yapılan spor salonları, yürüyüş parkurları ve oyun alanlarının giderek yaygınlaştığını söylüyor. Türkiye’nin spor endüstrisi pazarında geldiği son noktayı ise şu sözlerle özetliyor:“Spor giyiminde yükselen trend, yabancı markaların Türkiye pazarına odaklanmasını sağladı. Uzun yıllardır Türkiye’de hizmet veren spor giyim markaları da mağaza sayılarını arttırarak yurtdışına açılmaya başladı. Ancak yabancı markaların çoğu üst gelir grubuna hitap ettiği için Türkiye’de ulaşılabilir spor giyim konusunda ciddi bir boşluk yaşanıyor.”Penti, spor koleksiyonunu 2015 Sonbahar-Kış sezonunda mağazalarında satışa sunmaya başladı. Penti Active koleksiyonu ile konfor ve rahatlık sağlayacak ürünleri tüketici ile buluşturan firma, nefes alabilen kumaş yapısı ile kadınların spor ihtiyacını karşılıyor. 2017’de yüzde 33 büyüme ile markanın toplam cirosunu 850 milyon TL’ye çıkardıklarını söyleyen Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, 2018 sonunda 50 milyon TL yatırım ile ciro hedeflerinin 1.2 milyar TL olacağını öngörüyor. Karaibrahimoğlu, toplam ciro içerisinde spor kategorisinin payını ise şu sözlerle açıklıyor:“Penti Active toplam ciro içerisinde her geçen yıl daha yüksek bir pay elde etmeye başladı. Active koleksiyonunun aldığı pay, mağaza içinde ayrılan sergileme alanıyla da paralel bir çizgide şekilleniyor ve mağaza içinde ortalama yüzde 5’lik bir pay alıyor.”Firmanın 2018 sezon renkleri, dinamik ve enerjik detaylardan oluşuyor. Karaibrahimoğlu ”Siyah ve beyazın vazgeçemediğimiz uyumu, gündüzden geceye taşınabilecek şıklıkta ‘day to night’ temalı ürünler, yoga tutkunları için konfor ve rahatlığı odak noktası tasarımlar, doğayı şehre taşıdığımız ‘botanical’ temalı ürünler ve son birkaç sezonun trendi olan deri görünümünü spor giyime taşıyan çizgiler, sezonun öne çıkan detaylarını oluşturuyor” diyor.H&M firmasının geçmiş yıllarda spor koleksiyonları bulunsa da, 2014 yılından bu yana segment değişiklik göstererek büyümüş. “İsveç Olimpiyat ekibinin dünya çapındaki sporcularından fikir alarak, modaya yönelik koleksiyonlar tasarlıyoruz” diyen H&M İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran, spor dünyasıyla daha fazla etkileşimde olmaya odaklandıklarını söylüyor. Kuran, spor koleksiyonu pazarında neden yer aldıklarını ise şu sözlerle özetliyor:“Giderek aktif hale gelen yaşam biçimleri nedeniyle firma olarak bu alana daha çok yatırım yapmamız gerektiğini düşündük. Spor bir kıyafetle şık ve farklı bir görünüm yakalamak trend hale geldi. Tüketiciler rahatlığı ön planda tuttuğu için pazar giderek büyüyor.”Firmanın, 2018 içerisinde moda severlere farklı sürprizleri bulunuyor. Kuran, “Spor koleksiyonunu sürdürülebilir malzeme ve kullanışlı kumaşlardan hazırlandı” diyerek modada sürdürülebilirliğin ana odak noktaları olduğunu belirtiyor. H&M’in yeni sezon spor koleksiyonunda taytlar, spor sütyenleri, kapüşonlular, koşu, yoga ve antrenman ürünleri bulunuyor. Koyu yeşil, siyah ve bej tonlarının ağırlıklı olduğu koleksiyonda geri dönüştürülmüş polyester ve elastan kumaş kullanılıyor. Ürünler, çabuk kuruma özelliğine sahipken, dikişsiz ve nefes aldıran delikler sayesinde maksimum konfor sağlıyor. Kuran, “Yeni dikiş teknikleri geliştirdik ve dikişsiz parçalar yaratırken daha az kumaş atığı ortaya çıkarttık” diyor.Tchibo Türkiye, kurulduğu günden bu yana spor ürünlerini satışa sunan firmalardan. “Spor ürünlerimiz, tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor ”diyen Tchibo Türkiye Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü Ceyda Kaptan, Türkiye’de spor endüstrisinin geldiği noktayı ise şöyle değerlendiriyor:“Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de spor yapmak ve sağlıklı yaşamak pek çok insan için yaşam biçimi haline geldi. Bu nedenle perakende sektöründeki markalar, spor ürün gruplarını artırmaya başladı. Kışın her ne kadar kayak sporu tercih edilse de, pilates, yoga, koşu gibi sporlara da eğilim var. Müşterilerimiz tüm bu spor kategorilerine hitap edecek ürün gamını uygun fiyatlara mağazalarımızda bulabiliyor.”Kaptan’a göre, 2018 spor modasında organik kumaşlardan üretilmiş, çabuk kuruyan, nefes alan fonksiyonel kıyafetler öne çıkıyor. Büstiyerlerde çift renk kullanımı, ip ve file detaylar ağırlığını hissettirirken, birkaç sezondur süregelen transparan detaylı tayt modasının bu sezon da koleksiyonda yerini koruduğunu söylüyor. Taytlarda desenlerin çokça kullanıldığını söyleyen Kaptan, siyah ve gri gibi klasik renklerin yanı sıra kırmızı, pembe, açık mavinin kullanımına da dikkat çekiyor. Firmanın 2017 toplam cirosunun yüzde 25’ini spor ve outdoor kategorisi oluşturuyor.Firma olarak aktif spor kategorimizde, dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan yüzlerce seçeneğini avantajlı fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Uluslararası markalar performans ürünleri için Ar-Ge’ye ciddi yatırım yapıyor. Performans ve konforla ilgili bu teknolojiler, spor ve spor ürünleri ile ilgili gittikçe bilinçlenen tüketicinin satın alma kararını etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarının yer aldığı aktif spor kategorimiz genel satışlarımız içerisinde yüzde 20’lik bir paya sahip ve bu yapını her geçen yıl artırıyor. 2018 yaz sezonuna aktif spor giyim ürünlerimizin satışları geçen yıla göre yüzde 40 büyüyerek başladı. Nike, Adidas, Reebok, Puma, Skechers gibi markaların Türkiye’deki en önemli stratejik iş ortağıyız. Sadece aktif spor ürünlerinin satıldığı dokuz Boyner Sports mağazamız var. Uygun lokasyonlarda Boyner Sports mağaza yatırımlarımıza devam edeceğiz.Spor giyimi üç alt başlıkta tanımlıyoruz: Denim, active wear ve street wear. Günümüzde spor giyim spor salonunun dışına çıkarak günlük giyimin önemli bir alanını oluşturur hale geldi. Bu nedenle son dönemde klasik giyimden denim ve aktif giyime bir kayış olduğunu görüyoruz. Bazı takım elbise markaları bile bir süredir koleksiyonlarını spor giyim ile kombinliyor. Türkiye’de hızlı artan maliyetler nedeniyle yeni yatırımlar olmasa da, spor giyim ve aktif giyime yönelen marka üreticilerinde hızlı bir artış yaşanıyor. Spor giyiminin kullanım alanının genişlemesinin aktif spor yapmakla doğrudan alakalı olduğunu düşünmüyorum. Spor salonuna gidilmese bile yürüyüş, bisiklet gibi aktiviteler hemen herkesin günlük yaşamına girdi. Spor giyim, artık hayatın her alanında karşımıza çıkıyor ve sürekli çeşitleniyor. Öte yandan genç çalışan kesim de artık spor ve rahat giyimle işe gidiyor. Y kuşağının yönetime geliyor olmasının da bu pazarı büyüteceğini düşünüyorum.Türkiye’de spor giyim üretimi yapan firmalar, toplam ihracat yapan firmaların yüzde 10’unu teşkil ediyor. Spor giyim üretimi yapan ortalama 1500 firma var. Çin, dünya spor giyim sektörünün sahibi olsa da Türkiye, 3.2 milyar dolar ile beşinci sırada yüzde 5’lik bir paya sahip. Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Belçika, Polonya, Irak ve Danimarka’ya spor hazır giyim ürünleri ihraç ediyoruz.LCW Sports, 2013 yılında spor kategorisini tüketicilerle buluşturmuş. Firmanın 2018 spor koleksiyonunda kullandığı desenler, renk geçişleri, degradeler, ışık oyunlarının yanı sıra, yenilikçi motifler ile yapılmış kamuflajlardan oluşuyor. Işık oyunları ve degradeler ise, kuzey ışıklarından ilham alarak tasarlanmış. Firma tüketicilerin bütçesine uygun fiyatları konusunda iddialı.