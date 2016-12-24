Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

"Spot elektrik piyasasındaki dalgalanma zam anlamına gelmiyor"

- Enerji Ticareti Derneği Başkan Vekili Karahan: - "Elektrik tarifeleri geçmiş dönem maliyetlerinin hesaba katıldığı bir formül göre yapıldığı için bu şu andaki (spot piyasadaki) fiyat yükselmesi 1 Ocak'ta zam olacağı anlamına gelmiyor" - "Doğalgazın kısılmasına kriz demek doğru olmaz. Geçici olarak bütün bölgelerde aşırı soğuk olmasından kaynaklı. Her zaman karşılaşılacak bir durum değil"

ANKARA (AA) - HÜSEYİN ERDOĞAN - Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkan Vekili Mustafa Karahan, spot piyasada dalgalı seyreden elektrik fiyatlarının yılbaşına kadar nihai tüketiciye zam olarak yansımasının beklenmediğini belirterek, "Elektrik tarifeleri geçmiş dönem maliyetlerinin hesaba katıldığı bir formüle göre yapıldığı için bu şu andaki fiyat yükselmesi, 1 Ocak'ta zam olacağı anlamına gelmiyor." dedi.

Son dönemde gün öncesi spot piyasada artan elektrik fiyatlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karahan, soğuk hava şartlarının hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminde talebi artırdığını söyledi.

Karahan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) elektrik santrallerine yönelik yaptığı doğalgaz kısıntısının üretimi azalttığını ifade ederek, "Havalar çok soğuk olduğu için hem doğalgazda hem de elektrikte talep çok yüksek. Bu sebepten fiyatlar normal arz talep dengesinde yükseliyor. Fakat doğalgazın kısılmasına kriz demek doğru olmaz. Geçici olarak bütün bölgelerde aşırı soğuk olmasından kaynaklı. Her zaman karşılaşılacak bir durum değil. BOTAŞ'ta doğalgaz tüketim önceliğini ısınmaya verdiği için elektrikte böyle bir maliyete katlanmak zorunda kaldık. Havaların biraz normalleşmesi, yeni gelen sıvılaştırılmış doğalgaz kargolarının sisteme gaz vermesiyle rahatlama bekliyoruz." diye konuştu.

Santrallerdeki doğalgaz kısıntılarının şimdilik elektrik kesintilerine sebep olacak boyutta olmadığını dile getiren Karahan, elektrik kesintisi olmadığı için fiyatların yükseldiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tavrının da tüketici öncelikli olduğunu belirtti.

Karahan, son dönemde spot piyasada dalgalı seyreden elektrik fiyatlarının yılbaşına kadar nihai tüketiciye zam olarak yansımasının beklenmediğini dile getirerek, "Elektrik tarifeleri geçmiş dönem maliyetlerinin hesaba katıldığı bir formüle göre yapıldığı için bu şu andaki fiyat yükselmesi, 1 Ocak'ta zam olacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir zam olacaksa bile nisana etkisi olur. Elektriğe yılbaşında zam beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

- Fiyatlardaki dalgalanma şirketlere zarar veriyor

Karahan, gün öncesi spot piyasada veya ikili anlaşmalarla daha önceden elektrik satışında bulunmuş doğalgaz santrallerinin, sattığı elektriği gaz kısıntısı nedeniyle üretemediğini ve perakende piyasasındaki diğer şirketler gibi bu açığını piyasadan temin etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu şirketlerin yükselen fiyatlardan ciddi zarar gördüğünü ifade eden Karahan, "Bu durumu öngörerek pozisyonunu kapatmış olanlar nispeten daha rahat konumda olabilirler ancak piyasamızın yapısı gereği açık pozisyonla gidenlerin maruz kaldığı ticari bir riskin boyutu ciddi. Fakat henüz bu aşamada durumu kalıcı bir kriz olarak algılamamak gerekir. Durumun devam etmesi halinde maalesef kalıcı sorunlara sebep olacaktır." dedi.

Karahan, geçici hava soğumaların kısa dönemli etkisi sebebi ile yıllık elektrik fiyatlarındaki ortalamaları çok fazla etkileyemeyeceğini, şu an öncelikli konunun hem perakendeci hem de üretici tedarik şirketlerinin biriken zararları olduğunu belirtti.

Her şirketin pozisyonuna göre bir zarar boyutunun bulunduğunu anlatan Karahan, fiyatlarda görülen dalgalanmanın her zaman şirketler için zararlı olduğunu ve şirketlerin aldıkları riskleri kendi bilançolarına göre ayarlamış olduklarını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BOTAŞElektrikETDLNGMaliyetSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.