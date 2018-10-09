Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 639 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 364 bin 185 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 4 milyon 82 bin 72 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 639 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı da 9 milyon 979 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 688 lira 78 kuruş, satış fiyatı bin 590 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 90 bin 480 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 113 milyon 710 bin 19 metreküp olarak kayıtlara geçti.



