Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 646 lira 13 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 276 bin 487,75 lira oldu. Bu miktar, salı günü 5 milyon 67 bin 790,25 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 646 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı da 5 milyon 639 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 695 lira 51 kuruş, satış fiyatı bin 585 lira 87 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 119 milyon 609 bin 281 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 113 milyon 290 bin 511 metreküp olarak kayıtlara geçti.