Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 629 lira 92 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 813 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 629 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 813 bin 336 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 9 milyon 276 bin 487 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 629 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 510 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 678 lira 82 kuruş, satış fiyatı bin 581 lira 2 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 110 milyon 149 bin 300 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 568 bin 35 metreküp olarak kayıtlara geçti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerji Piyasaları İşletme AŞSpot Doğal Gaz Piyasasında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1