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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 563 lira 33 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 383 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 563 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 383 bin 59 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 12 milyon bin 59 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 563 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 565 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 610 lira 23 kuruş, satış fiyatı bin 516 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 116 milyon 767 bin 561 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 886 bin 79 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Doğal GazEnerjiPiyasaSpot
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