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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 556 lira 6 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 518 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 556 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 518 bin 172 lira oldu. Bu miktar, salı günü 13 milyon 383 bin 59 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 556 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 538 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 602 lira 74 kuruş, satış fiyatı bin 509 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 812 bin 209 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 134 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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