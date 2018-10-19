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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 559 lira 91 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 912 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 559 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 912 bin lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 19 milyon 518 bin 172 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 559 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 538 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 606 lira 71 kuruş, satış fiyatı bin 513 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 141 milyon 582 bin 839 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 431 bin 377 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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