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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 523 lira 22 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 510 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 523 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 510 bin 809 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 21 milyon 696 bin 527 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 523 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 900 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 568 lira 92 kuruş, satış fiyatı bin 477 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 133 milyon 523 bin 432 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 86 bin 902 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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