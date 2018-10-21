Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 754 bin 183 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 18 milyon 510 bin 809 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 815 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 578 lira 63 kuruş, satış fiyatı bin 486 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 311 bin 112 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 674 bin 224 metreküp olarak kayıtlara geçti.



