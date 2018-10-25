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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 577 lira 21 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 227 bin 25 lira...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 577 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 227 bin 25 lira oldu. Bu rakam, salı günü 9 milyon 205 bin 878 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 577 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 608 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 624 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise bin 529 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 125 milyon 237 bin 845 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 304 bin 352 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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