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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 534 lira 14 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 343 bin 885 lira...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 534 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 343 bin 885 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 11 milyon 764 bin 410 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 534 lira 14 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 743 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 580 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 488 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 131 milyon 237 bin 650 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 746 bin 804 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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