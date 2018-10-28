Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 540 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 418 bin 734 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 10 milyon 343 bin 885 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 540 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 15 milyon 205 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 587 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise bin 494 lira 65 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 132 milyon 826 bin 25 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 837 bin 959 metreküp olarak kayıtlara geçti.