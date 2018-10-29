Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 550 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 482 bin 14 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 23 milyon 418 bin 734 olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 550 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 16 milyon 435 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 597 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise bin 503 lira 99 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 116 milyon 757 bin 956 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 220 bin 862 metreküp olarak kayıtlara geçti.