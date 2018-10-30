Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 558 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 302 bin 664 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 25 milyon 482 bin 14 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 558 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 971 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 604 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise bin 511 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 983 bin 126 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 756 bin 254 metreküp olarak kayıtlara geçti.





