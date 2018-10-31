Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 529 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 754 bin 878 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 9 milyon 302 bin 664 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 529 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 145 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 575 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 483 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 524 bin 12 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 787 bin 125 metreküp olarak kayıtlara geçti.