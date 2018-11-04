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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 86 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 351 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 351 bin 782 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 9 milyon 73 bin 456 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 921 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 542 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise bin 452 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 830 bin 771 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 9 bin 384 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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