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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 47 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 563 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 563 bin 490 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 11 milyon 657 bin 670 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 805 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyat bin 519 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise bin 431 lira 21 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 733 bin 326 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 124 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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