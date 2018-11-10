Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda EVSİD kolombiya dünya
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu
Evin yapıldıkça öde
Evin yapıldıkça öde
5 bin genç geliyor
5 bin genç geliyor
Çayın filmi çekildi
Çayın filmi çekildi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 77 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 431 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 431 bin 891 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 8 milyon 566 bin 476 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 710 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyat bin 510 lira, satış fiyatı ise bin 419 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 135 milyon 353 bin 221 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 841 bin 413 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DOĞALGAZEnerjiEPİAŞSpot
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1