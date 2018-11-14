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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 282 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 282 bin 985,75 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 7 milyon 100 bin 808 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 15 bin 484 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise bin 458 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 163 milyon 773 bin 838 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 188 bin 428 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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